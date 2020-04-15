Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 15 апреля 2020: жители Испании выходят на работу, а в Австрии открывают все магазины

15 Апр 2020 2020-04-15T18:22:08+03:00

Коллеги умершей от коронавируса медсестры во время прощания с ней в Леганесе, Испания. Фото: REUTERS

Представляем последние новости о коронавирусе в Европе и мире на 15 апреля 2020 года

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Мы представляем последние новости о коронавирусе в Европе и мире на 15 апреля 2020 года.

ФРАНЦИЯ: КТО НАПИСАЛ СОТНИ ТЫСЯЧ ДОНОСОВ?

14 апреля национальная полиция Франции сообщила, что с начала тотального карантина (который длится здесь уже 4 недели) количество обращений к силам правопорядка увеличилось на 60%.

Большинство этих новых вызовов поступают от граждан, желающих сообщить о нарушении самоизоляции со стороны соседей. Иначе говоря, речь идёт о доносах.

Всего с начала карантина в пятой республике за нарушение изоляции выписано примерно 500 тысяч штрафов. Понятно, далеко не каждый звонок или сообщение в полицию заканчивается проверкой и тем более наказанием «виновников», так, вероятнее всего, количество самих доносов куда больше.

Несмотря на то, что за последнюю неделю во Франции наблюдается снижение попаданий в реанимацию из-за коронавируса, власти объявили продление самоизоляции до 11 мая. И даже после её окончания, вероятно, сохранят обязательное ношение масок в общественном транспорте и соблюдение «социальной дистанции».

А ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ?

Австрия: ослабляем узду. В стране вальсов — со вторника (хоть и с оговорками) разрешена работа всех коммерческих точек, а не только аптек или продуктовых. Канцлер Себастьян Курц назвал это «первым шагом к новой форме нормальности». При этом школы и заведения общепита закрыты до середины мая.

США: курс на сепаратизм? Главным центром пандемии на земном шаре продолжают быть Штаты. В одном Нью-Йорке — 200 тысяч больных. Больше, чем в любом другом государстве (кроме самих США). На других территориях ситуация заметно лучше: в 40-миллионной Калифорнии — лишь 23 тысячи «коронавирусников». Губернатор солнечного штата Гевин Ньюсом в последней речи назвал свою вотчину «национальным государством» и раскритиковал Вашингтон за «недостаточные меры» в борьбе с пандемией. Его позицию поддержали ещё пять штатов на обоих побережьях США. Некоторые политологи утверждают: это не просто пикировка американских либералов с республиканцем Трампом (все эти штаты — вотчина Демократической партии), а первый звоночек к реальному сепаратизму.

Испания: выходим на работу. Как и другие страны, из-за карантина здесь теряют огромные деньги: к концу года испанский ВВП может упасть на 8%, безработица — подскочить до 20%. И это только официальные данные! Волей-неволей приходится реагировать. Во вторник-среду в большинстве областей страны разрешили работать ранее закрытым предприятиям. Все сотрудники должны быть укомплектованы «средствами защиты» (масками и дезинфекторами). Зато и тенденция благоприятная, почти все дни количество заболеваний и смертей на Пиренейском полуострове сокращается.

Уличный рисунок в Мадриде, Испания.Фото: REUTERS

Китай: несознательные блогеры винят во всём русских. От первой волны пандемии Поднебесная оправилась, даже «коронавирусная столица», город Ухань, частично снят с изоляции. Но победа далась дорогой ценой. За I квартал «чумного года» выручка малого и среднего бизнеса рухнула на 50%, а один из госбанков одобрил лишь 3% заявок предпринимателей на антикризисные кредиты. А на северо-востоке страны, в бедной пограничной провинции Хэйлунцзян — десятки новых случаев коронавируса. Некоторые «несознательные блогеры» в местных соцсетях утверждают, что источник заразы — Россия: ведь та близко, на другом берегу Амура. Другие, наоборот, говорят, что антироссийскую истерию в КНР (как и антикитайскую в РФ) кто-то специально нагнетает, ведь обе страны — конкуренты США на мировой арене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773356" frameborder="0"></iframe> Правительство Грузии ввело запрет на въезд в крупные города и выезд из них сроком на 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU