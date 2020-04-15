2020-04-15T15:38:54+03:00
Общество

Россияне рассказали, каким должен быть идеальный руководитель

Большинство респондентов ответили, что это - человек, от природы наделенный лидерскими качествами
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Россияне назвали черты идеального руководителяРоссияне назвали черты идеального руководителяФото: Александр КАТЕРУША
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ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос и выяснил, каким должен быть идеальный руководитель в представлении россиян.

Большинство опрошенных (64%) заявили, что хороший руководитель - это человек, который от природы наделен лидерскими качествами. И только 30%, напротив, считают, что руководить людьми может абсолютно каждый, а лидерские качества при желании можно развить.

Если бы у россиян была возможность самим выбирать себе начальника, то большинство предпочли бы спокойного руководителя, нежели эмоционального (73% против 7%). Строгий руководитель также импонирует россиянам больше, чем мягкий (48% против 10%). Для 42% опрошенных это не принципиально.

Говоря о главных качествах идеального руководителя, респонденты, в первую очередь, отмечают грамотность, компетентность и образованность. Для 15% россиян также важна забота о сотрудниках. Кроме этого, в топ лидерских качеств попали справедливость, целеустремленность и амбициозность вкупе с ответственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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