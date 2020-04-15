На фоне пандемии в России снизилась преступность

15 Апр 2020 2020-04-15T15:40:56+03:00

На фоне пандемии в России снизилась преступная активность по многим уголовным статьям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На фоне распространения коронавирусной инфекции на территории России значительно снизился уровень преступность по различным уголовным статьям. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства внутренних дел с января по март текущего года.

По словам представителей правоохранительного ведомства, оперативная обстановка в государстве остается стабильной и полностью контролируется, несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию.

Так, количество зарегистрированных убийств и покушений на жизни людей снизилось за последние месяцы на 4,9%, число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью сократилось на 3,3%. Значительно снизилось количество зарегистрированных полицейскими разбоев и грабежей (на 22,4 и 8,4 процента соответственно).

МВД отмечает сокращение числа фактов присвоения средств или растраты на 17,7%, а умышленных поджогов на 1,5%.

При этом киберпреступность продолжает процветать даже в режиме изоляции: число совершенных россиянами преступлений в IT-сфере выросло на целых 83,9%.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как изменилась ситуация с мировой преступностью на фоне развития пандемии и как коронавирус повлиял на количество совершений тех или иных правонарушений в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772392" frameborder="0"></iframe> Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

ИСТОЧНИК KP.RU