На фоне пандемии в России снизилась преступность
На фоне распространения коронавирусной инфекции на территории России значительно снизился уровень преступность по различным уголовным статьям. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства внутренних дел с января по март текущего года.
По словам представителей правоохранительного ведомства, оперативная обстановка в государстве остается стабильной и полностью контролируется, несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию.
Так, количество зарегистрированных убийств и покушений на жизни людей снизилось за последние месяцы на 4,9%, число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью сократилось на 3,3%. Значительно снизилось количество зарегистрированных полицейскими разбоев и грабежей (на 22,4 и 8,4 процента соответственно).
МВД отмечает сокращение числа фактов присвоения средств или растраты на 17,7%, а умышленных поджогов на 1,5%.
При этом киберпреступность продолжает процветать даже в режиме изоляции: число совершенных россиянами преступлений в IT-сфере выросло на целых 83,9%.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как изменилась ситуация с мировой преступностью на фоне развития пандемии и как коронавирус повлиял на количество совершений тех или иных правонарушений в России.
Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?
ИСТОЧНИК KP.RU