В России стоимость гречи за неделю выросла почти на 3%

15 Апр 2020 2020-04-15T16:19:10+03:00

Стоимость гречневой крупы в России за одну неделю выросла на 2,8%, сахар подорожал на 2,1%, а цена яиц возросла на 2,5 процента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стоимость гречневой крупы в России за одну неделю выросла на 2,8%, сахар подорожал на 2,1%, а цена яиц возросла на 2,5 процента. Рост цен на эти продукты питания немного замедлился, но всё еще высок, сообщает Росстат 15 апреля.

- За минувшую неделю среди продовольственных товаров более всего выросли цены на гречку – на 2,8%. Подорожание отмечено в 80 регионах страны, - сообщили в ведомстве.

Цены выросли также и на некоторые товары первой необходимости: сухие корма для домашних животных, стиральный порошок, мыло и туалетную бумагу, зубную пасту и подгузники для детей.

Подорожали и некоторые медикаменты: витамины – на 2,7%, троксерутин – на 2,1%, анальгин отечественный – на 1,9%, валокордин – на 0,8%, бромгексин – на 0,1% и так далее.

Отмечается, что цены на автомобильный бензин и дизельное топливо снизились на 0,1%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766831" frameborder="0"></iframe> Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU