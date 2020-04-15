2020-04-15T16:19:10+03:00
Общество

В России стоимость гречи за неделю выросла почти на 3%

Рост цен на продукты питания замедлился, но продолжает оставаться выше нормы
Ксения АНУФРИЕВА
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Стоимость гречневой крупы в России за одну неделю выросла на 2,8%, сахар подорожал на 2,1%, а цена яиц возросла на 2,5 процента.Стоимость гречневой крупы в России за одну неделю выросла на 2,8%, сахар подорожал на 2,1%, а цена яиц возросла на 2,5 процента.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стоимость гречневой крупы в России за одну неделю выросла на 2,8%, сахар подорожал на 2,1%, а цена яиц возросла на 2,5 процента. Рост цен на эти продукты питания немного замедлился, но всё еще высок, сообщает Росстат 15 апреля.

- За минувшую неделю среди продовольственных товаров более всего выросли цены на гречку – на 2,8%. Подорожание отмечено в 80 регионах страны, - сообщили в ведомстве.

Цены выросли также и на некоторые товары первой необходимости: сухие корма для домашних животных, стиральный порошок, мыло и туалетную бумагу, зубную пасту и подгузники для детей.

Подорожали и некоторые медикаменты: витамины – на 2,7%, троксерутин – на 2,1%, анальгин отечественный – на 1,9%, валокордин – на 0,8%, бромгексин – на 0,1% и так далее.

Отмечается, что цены на автомобильный бензин и дизельное топливо снизились на 0,1%.

Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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