2020-04-15T16:17:26+03:00
Общество

Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами

Президент выступил перед началом заседания с членами правительства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Владимир Путин предложил расширить список наиболее пострадавших отраслей экономики. Сейчас в этом перечне около 10 отраслей, в том числе стоматология, туризм, транспорт. Сюда должны добавить еще и торговлю непродовольственными товарами.

Владимир Путин обратился к россиянам перед началом заседания с членами правительства. Начал президент с главной темы последних недель –ситуации с коронавиурсом в России. Заболеваемость растет, больше всего пострадавших – в Москве. Именно поэтому там ввели повышенные меры борьбы с эпидемией: введен режим пропусков, остановлена работа большей части предприятий, а жителей просят соблюдать режим изоляции, от этого зависит то, насколько быстро получится взять ситуацию под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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