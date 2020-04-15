Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами

15 Апр 2020 2020-04-15T16:17:26+03:00

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Президент Владимир Путин предложил расширить список наиболее пострадавших отраслей экономики. Сейчас в этом перечне около 10 отраслей, в том числе стоматология, туризм, транспорт. Сюда должны добавить еще и торговлю непродовольственными товарами.

Владимир Путин обратился к россиянам перед началом заседания с членами правительства. Начал президент с главной темы последних недель –ситуации с коронавиурсом в России. Заболеваемость растет, больше всего пострадавших – в Москве. Именно поэтому там ввели повышенные меры борьбы с эпидемией: введен режим пропусков, остановлена работа большей части предприятий, а жителей просят соблюдать режим изоляции, от этого зависит то, насколько быстро получится взять ситуацию под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU