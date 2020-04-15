Кудрин объяснил свою идею использовать вклады физлиц для поддержки экономики

15 Апр 2020 2020-04-15T16:32:55+03:00

Вложение свободных денег, в том числе депозитов физических лиц, в облигации государства являются нормальной практикой банков всего мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вложение свободных денег, в том числе депозитов физических лиц, в облигации государства являются нормальной практикой банков всего мира, сообщил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.

- Кто-то оценил мое предложение как рекомендацию для правительства изъять деньги вкладчиков - это абсурд. Речь идет совсем не об этом. Государства часто больше занимают в такие кризисные периоды. Кстати, при таком низком госдолге в России это наиболее надежные вложения, - написал Кудрин.

Напомним, что ранее Алексей Кудрин рассказала о возможности использовать для помощи российской экономике в условиях кризисной ситуации 30 триллионов рублей, которые лежат на счетах и вкладах физических лиц в банках государства. По словам главы Счетной палаты, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Алексей Кудрин предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице для россиян, которые попали в тяжелую экономическую ситуацию из-за ограничений по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU