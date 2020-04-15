Новые правила сдачи экзаменов на права в ГИБДД перенесут на следующий год

15 Апр 2020 2020-04-15T16:56:28+03:00

Минэкономразвития предложило перенести сроки введения новых правил экзаменов на права в ГИБДД с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Минэкономразвития предложило перенести сроки введения новых правил экзаменов на права в ГИБДД с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года. Об этом специалисты сообщили на официальном сайте ведомства 15 апреля.

Соответствующий проект постановления уже внесли на рассмотрение в российское правительство. Специалисты ведомства предложили перенести введение новых правил проведения экзаменов для начинающих водителей, чтобы предотвратить негативные последствия в условиях распространения коронавируса в стране.

- Автошколы в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией временно остановили образовательный процесс. Перенос реформы позволит им плавно интегрировать изменения процесса обучения и обеспечить своевременную и эффективную сдачу экзаменов для всех новых автолюбителей, - отметили в Минэкономразвития.

В ведомстве также предложили перенести на 31 мая следующего года требования об оснащении грузового и пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС и отсрочить до 1 января 2022 года введение новых требований о получении одобрения типа транспортного средства на перевозку опасных грузов и проведении испытаний цистерн для перевозки таких грузов. По мнению специалистов, это поможет как производителям техники, так и для компаниям-перевозчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU