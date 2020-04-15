2020-04-15T17:51:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Американские спортсмены будут сдавать тесты на допинг по видеосвязи

Тесты на допинг теперь можно сдавать и в домашних условиях
Ксения АНУФРИЕВА
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Нововведение решили применить из-за стремительного распространения коронавируса в государстве и введенного режима изоляции, при котором спортсмены не смогут покинуть свои дома, чтобы сдать тесты.Нововведение решили применить из-за стремительного распространения коронавируса в государстве и введенного режима изоляции, при котором спортсмены не смогут покинуть свои дома, чтобы сдать тесты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Соединенных Штатах спортсмены будут сдавать тесты на допинг у себя дома при помощи видеосвязи. Об этом 15 апреля сообщило американское издание USA Today.

Нововведение решили применить из-за стремительного распространения коронавируса в государстве и введенного режима изоляции, при котором спортсмены не смогут покинуть свои дома, чтобы сдать тесты. Процесс продлится примерно два месяца, а первыми американскими атлетами, которые испробуют такой способ сдачи теста на допинг стали олимпийские чемпионки по плаванию Кэти Ледеки и Лилли Кинг.

- Я чувствовала себя вполне комфортна, когда проводила тест таким образом. Я думаю, это отличный шаг при тех условиях, в которых все мы сейчас находимся, - рассказала Кэти Ледеки.

Необходимое оборудование спортсменам будут высылать домой. В любой момент им могут позвонить специалисты Американского антидопингового агентства USADA и попросить сдать анализы. При этом анализ крови спортсмены должны показывать допинг-офицерами по видеосвязи. После этого образцы должны быть запечатаны и отправлены в специальную лабораторию.

Как сообщал сайт kp.ru, на территории США медики зафиксировали уже 609 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончался от заболевания 26 041 человек, выздоровели - 49 444 американца. Во всех штатах введен режим ЧС. Местные жители могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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