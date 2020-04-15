Список системообразующих предприятий: кто будет включен и в какие сроки
«Что касается системообразующих предприятий, то прошу правительство доработать их список, причём на основе внятных, чётких, объективных критериев. В нём должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики», сказал президент.
«Для этих компаний – а в проект решения правительства уже вошло более тысячи именно крупных предприятий, составляющих основу экономики страны – предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт, - продолжил Владимир Путин. - Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть, мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке».
Для таких компаний глава государства предложил новый кредитный продукт - льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Государство будет субсидировать их на размер ключевой ставки Центробанка, то есть получится на 6% ниже рыночных ставок. А половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.
Каким же в идеале должен быть список системообразующих предприятий?
- В этом перечне обязательно должны быть предприятия, создающие продукцию, которая идет на экспорт, в частности, предприятия лесной промышленности.- сказал «КП» экономический обзреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Кроме того - крупные предприятия оборонной промышленности. Финансовая инфраструктура — крупнейшие банки. Градообразующие предприятия. Но нужно понимать, что крупные предприятия не могут обходиться без малых — они обеспечивают поставку комплектующих и в определенной степени сбыт. Понятно, что в списке не должно быть иностранных предприятий.
Помимо мер поддержки системообразующих предприятий президент предложил и шаги для помощи малому бизнесу и населению.
Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»