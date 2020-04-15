Льготные кредиты на пополнение оборотных средств в период коронавируса: как и где можно получить
Во время совещания с членами правительства президент страны Владимир Путин рассказал о новой мере поддержки бизнеса в период коронавируса – кредитах на пополнение оборотных средств. Рассчитывать на них смогут крупнейшие предприятия страны, от состояния которых в значительной степени зависит ситуация в российской экономике и на рынке труда.
Глава государства поручил правительству доработать список таких предприятий. В его предварительной версии более тысячи компаний. Для них предлагается новый кредитный продукт, позволяющий пополнить оборотные средства.
- Это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке.
При этом ставки по кредитам будут субсидированы на размер ключевой ставки Банка России. Это значит, что для системообразующих компаний займы будут на 6% дешевле, чем в среднем на рынке заемных средств.
Окончательный перечень системообразующих компаний кабинет министров обещают сформировать к 17 апреля 2020 года.
Отдельно глава государства упомянул ситуацию с авиационными компаниями. С отменой международного сообщения они оказались в непросто финансовом положении. Даже рейсы внутри страны, которые не отменили, не пользуются большой популярностью – все сидят по домам.
Перевозчикам помогут за счет бюджета. Владимир Путин поручил выделить авиационным компаниям 23 миллиарда рублей. Деньги можно будет использовать на пополнение оборотных средств, а также на выплату зарплат, лизинговые платежи и оплату стоянки самолетов.
Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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