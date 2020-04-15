В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций по поводу переноса Парада Победы в Москве

15 Апр 2020 2020-04-15T18:09:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал просьбу ветеранских организаций, которые 15 апреля выступили за перенос Парада Победы в Москве. Отложить торжества они хотят коронавируса.

Пока не известно, сможет ли Россия победить коронавирус к маю, но вирусологи считают, что ситуация в Москве стабилизируется только в июню или июлю. Такие оценки они делают в связи ростом числа новых случаев заражения в столице.

Массовые мероприятия в честь Дня Победы могут привести к дальнейшему распространению заболевания, если к тому времени страна не победит коронвирус.

- Предложение будет рассмотрено, - пообещал Дмитрий .Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU