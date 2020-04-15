Компания Apple выпустила новый iPhone SE
Новинку отличает процессор A13 Bionic, усовершенствованный портретный режим
Новый гаджет может снимать видео 4КФото: Кадр видео
Изменить размер текста:
Компания Apple представила 15 апреля новый iPhone SE. Этот гаджет внешне похож на предшественников, но создатели утверждают - появились новые функции:
- Это процессор A13 Bionic, портретный режим, видео 4K, Touch ID, дисплей Retina HD 4,7” и мощный аккумулятор,- сообщают в компании.
Новый iPhone SE.
ИСТОЧНИК KP.RU