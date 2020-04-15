2020-04-15T18:21:08+03:00
Общество

Компания Apple выпустила новый iPhone SE

Новинку отличает процессор A13 Bionic, усовершенствованный портретный режим
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новый гаджет может снимать видео 4КНовый гаджет может снимать видео 4КФото: Кадр видео
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Компания Apple представила 15 апреля новый iPhone SE. Этот гаджет внешне похож на предшественников, но создатели утверждают - появились новые функции:

- Это процессор A13 Bionic, портретный режим, видео 4K, Touch ID, дисплей Retina HD 4,7” и мощный аккумулятор,- сообщают в компании.

Новый iPhone SE.

ИСТОЧНИК KP.RU

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