2020-04-15T18:36:51+03:00
Происшествия

В Чернобыле полностью ликвидировали очаги пожаров и тления

Пожар не затронул дома "самоселов"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Все очаги пожаров и тления в Чернобыле полностью ликвидированыВсе очаги пожаров и тления в Чернобыле полностью ликвидированыФото: REUTERS
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Все очаги пожаров и тления вблизи Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы. Об этом сообщила спикер Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Киевской области Виктория Рубан.

- Вблизи города Припять и города Чернобыля были очаги возгораний, но все там локализовано, ликвидировано, и на данный момент там даже тления нет. - сказала она в эфире телеканала Украина 24.

Рубан отметила, что дома "самоселов", которые живут в зоне отчуждения, не пострадали. При этом, пожар уничтожил 12 бывших сел, жителей которых эвакуировали из Чернобыльской зоны после аварии 1986 года.

Напомним, пожары в Чернобыле начались еще 4 апреля. За короткое время пламя распространилось на территории порядка 100 гектаров. Из-за пожаров в Зоне отчуждения в 16 раз увеличился уровень радиации. Ликвидировать пожар удалось только 14 апреля.

Пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потушен.Пожар, десять дней бушевавший в Чернобыльской зоне, потушили. Об этом в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов

ИСТОЧНИК KP.RU

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