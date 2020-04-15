2020-04-15T19:50:53+03:00
Политика

Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом из-за коронавируса

В правительстве ранее составили список наиболее пострадавших отраслей экономики
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Медведев высказался о необходимости поддержки бизнесаДмитрий Медведев высказался о необходимости поддержки бизнесаФото: REUTERS
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Зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что в некоторых отраслях экономики сложилась очень сложная ситуация в связи пандемией коронавируса. Напомним, в связи с ростом новых случаев заболевания, ряд компаний временно прекратили деятельность, часть -перевела сотрудников на удаленку. Остановлены стройки, доходы фирм падают.

- Очевидно, что ситуация очень сложная и не нужно преуменьшать проблемы. В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс - то есть, просто ничего нет. С этим столкнулась не только Россия, причем все государства "готовят свой ответ,- приводит слова Дмитрия Медведева ТАСС.

Он напомнил, что в России разработан комплекс мер по поддержке бизнеса. Президент Владимир Путин ранее предложил беспроцентные кредиты, отсрочку по уплате налогов и соцвыплат, кредитные каникулы. 15 апреля на заседании с членами правительства он озвучил новые предложения - государство окажет безвозмездную финансовую помощь пострадавшим компаниям, список отраслей, оказавшихся под ударом из-за пандемии, увеличат, бизнесу предоставят новый кредитный продукт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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