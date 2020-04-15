Цены на новый iPhone SE в России в 2020 году

15 Апр 2020 2020-04-15T19:59:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны цены на новый iPhone SE с 4,7-дюймовым экраном в России в 2020 году. Новинку представили 15 апреля. Отличаться от предыдущих моделей гаджет будет процессором A13 Bionic, возможностью снимать видео 4K, Touch ID, и дисплеем Retina HD 4,7.

Подробнее о новом продукте компании Apple можно прочитать на сайте kp.ru.

Цена на iPhone SE в России от 39 900 рублей. Стоимость зависит от цвета - всего в линейке их три (черный, белый и красный - фирменный), а также от встроенной оперативной памяти. Вариантов тут тоже несколько: 64, 128 или 256 ГБ.

Продавать новые телефоны начнут с 24 апреля, а предзаказы принимают 23 апреля.

Разработчики обещают студийное качество фото, плюс длительное время автономной работы. А технология Touch ID со встроенной конфиденциальностью поможет сохранить все свдения в телефоне в безопасности.

Apple представила второе поколение iPhone SE c 4,7-дюймовым экраном.

ИСТОЧНИК KP.RU