Число заболевших коронавирусом в России на 16 апреля 2020 достигло 24490

16 Апр 2020 2020-04-15T18:46:51+03:00

Обновлены данные по коронавирусу в России. Фото: REUTERS

Приводим последние данные о числе заболевших в России на 16 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в России на 16 апреля 2020 года достигло 24490 человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные оперативными штабами по контролю за распространением инфекции.

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 3388. Лидерами по числу пациентов с COVID-19 остаются Москва (14 776), Московская область (2587), Санкт-Петербург (929).

Более 200 случаев заболевания к настоящему времени зафиксировано в Республике Коми (402), Нижегородской (339) и Ленинградской (298) областях, Мурманской области (265) и Краснодарском крае (239).

Примерно с такой же динамикой изменяется число излечившихся от COVID-19: за минувшие сутки число выздоровевших увеличилось на 292. Общее число выздоровлений достигло 1986.

Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 198 человек. Число проведенных тестов превысило 1,5 млн.

Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в сутки проводится 90 тысяч исследований на коронавирус. Для сравнения, месяц назад в сутки делали лишь 2 тысячи тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU