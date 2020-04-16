2020-04-15T18:46:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 16 апреля 2020 достигло 24490

Приводим последние данные о числе заболевших в России на 16 апреля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обновлены данные по коронавирусу в России.Обновлены данные по коронавирусу в России.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в России на 16 апреля 2020 года достигло 24490 человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные оперативными штабами по контролю за распространением инфекции.

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 3388. Лидерами по числу пациентов с COVID-19 остаются Москва (14 776), Московская область (2587), Санкт-Петербург (929).

Более 200 случаев заболевания к настоящему времени зафиксировано в Республике Коми (402), Нижегородской (339) и Ленинградской (298) областях, Мурманской области (265) и Краснодарском крае (239).

Примерно с такой же динамикой изменяется число излечившихся от COVID-19: за минувшие сутки число выздоровевших увеличилось на 292. Общее число выздоровлений достигло 1986.

Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 198 человек. Число проведенных тестов превысило 1,5 млн.

Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в сутки проводится 90 тысяч исследований на коронавирус. Для сравнения, месяц назад в сутки делали лишь 2 тысячи тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Fox News заявил о лабораторном происхождении COVID-19
Иранский подросток обыграл чемпиона мира по шахматам в онлайн-турнире
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 апреля 2020: Зараженные есть во всех крупных муниципалитетах, а 1,2 млн человек получили выплаты за режим самоизоляции
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020 года составило свыше 2500 человек
Число заболевших коронавирусом в России на 16 апреля 2020 достигло 24490
Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 апреля 2020 превысило 14,7 тысяч человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 16 апреля 2020: После столпотворения в метро цифровые пропуска привязали к «Тройке», Собянин подписал новый пакет мер поддержки бизнеса
Эксперт назвал число россиян, которые переедут в село из города из-за коронавируса
Трамп заявил о планах снять в США ограничения из-за коронавируса
Эксперт назвал ТОП-5 трендов, указывающих на смену жизни при коронавирусе
МВФ хочет утроить объемы льготного финансирования для самых бедных стран
Назван главный виновник пандемии коронавируса в мире
Эксперты спрогнозировали сроки начала продажи туров за рубеж
"Каждый за себя". Алина Загитова честно сказала о дружбе в фигурном катании
Иранские боевые корабли чуть не столкнулись с американскими
Алина Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
В Никарагуа нашли "потерянного" больше месяца президента страны
Политолог оценил заявление Украины о возможности нанесения ракетного удара по России
Проданная во время коронавируса бутылка виски спасла ресторан от разорения и помогла врачам
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками
Путин предложил оказать бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Число выздоровевших от коронавируса в России на 16 апреля 2020 года составило 1 986 человек
Президент Трамп: Мы поможем России с аппаратами ИВЛ