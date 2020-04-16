Коронавирус в России, последние новости на 16 апреля 2020: кто запустил миф о том, что имибрь побеждает коронавирус
В России число заболевших на 16 апреля составляет 24490 человек. В лидерах - Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области.
Владимир Путин провел очередное совещание с правительством, дав ряд поручений по поводу бизнеса. В частности - выделить средства на зарплату сотрудников различных компаний, пострадавших из-за пандемии. "КП" внимательно изучила, каким стал первый для Москвы день цифровых пропусков. Это вызвало немало накладок - пробки на дорогах, очереди в метро.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко порадовал всех новостью - у него два отрицательных теста на коронавирус. И он снова может лечить людей без ограничений. Мы собрали шесть точных научных фактов о коронавирусе от ученых МГУ - есть ли иммунитет к болезни, можно ли предсказать заболеет ли человек. В тоже время Дональд Трамп объявил о решении приостановить финансирование ВОЗ. На то он нашел свои причины.
Экономисты оценили - какой будет жизнь россиян после коронавируса. Сходятся в одном - уровень жизни людей в нашей стране изменится https://www.kp.ru/daily/27118/4198668/. Коронавирус бьет и по культуре - судьба Каннского фестиваля неизвестна, а Московский же будет в 2020 году предварительно в октябре.
И наш спецкор Ульяна Скойбеда нашла, откуда пошел в России миф о целебных свойствах имбиря. Мол, помогает он от коронавируса. Нам удалось узнать многое в этой истории.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»