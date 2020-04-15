Прогулки с детьми в Москве являются нарушением самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T19:25:38+03:00

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Прогулки с детьми, как и любые другие, являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

- С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя. Есть определенные варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет. Надо постараться обезопасить себя и окружающих и продержаться, чтобы снизить высокий эпидемиологический порог, - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, сейчас в Москве действует режим повышенной готовности. 11 апреля Мэр столицы Сергей Собянин ввел цифровые пропуска, которые начали действовать с 15 апреля. Получение пропуска необходимо для поездок для любом виде личного и общественного транспорта. За его отсутствие пешим нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Водителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей, при этом, машину сотрудники ГИБДД могут задержать и увезти на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU