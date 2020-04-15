2020-04-15T21:07:13+03:00
Общество

Мишустин утвердил порядок распределения тест-систем для определения коронавируса в России

Схема распределения медицинских изделий будет действовать до 1 января 2021 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Распределение тест -систем займется Роспотребнадзор на основании данных об инфицированных из регионовРаспределение тест -систем займется Роспотребнадзор на основании данных об инфицированных из регионовФото: Артем КИЛЬКИН
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил временный порядок распределения в России тест-систем для определения коронавируса. Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, распределением тест-систем займется Роспотребнадзор.

Отправлять средства диагностики коронавируса будут регионам не одинаково, а из расчета, какова потребность в тест-системах. Учтут уровень заболеваемости коронавирусом, количество обращений граждан, а также число лабораторий.

Ранее в правительстве сообщили, что в России зарегистрировано 10 тест-систем для определения коронавируса. С 13 апреля в Москве, здесь зарегистрировано больше всего заболевших, начали проводить тесты на наличие антител к вирусу. Начнут с проверки тех, кто вынужден чаще других контактировать с инфицированными, со врачей.

Постановление вступает в силу с 15 апреля 2020 года и действует до 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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