Во Франции число умерших от коронавируса превысило 17 тысяч человек
Во Франции число умерших от коронавируса превысило 17 167 человек. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на руководителя Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.
В настоящий момент власти зафиксировали 103 573 случаев инфицирования COVID-19. По количеству заразившихся Франция остается на четвертом месте. Страна уступает США, Испании, Италии и Германии.
Ранее Саломон заявил, что его ведомство наблюдает в последние несколько дней "выход на плато", то есть замедление роста число новых пациентов. Тем не менее он призвал не снижать бдительность и внимание к проблеме коронавируса, так эпидемия все еще продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU