2020-04-15T20:41:27+03:00
В мире

Во Франции число умерших от коронавируса превысило 17 тысяч человек

Инфицированными являются более 106 тысяч жителей страны
Антон ФОКИН
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Во Франции число умерших от коронавируса превысило 17 167 человек. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на руководителя Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

В настоящий момент власти зафиксировали 103 573 случаев инфицирования COVID-19. По количеству заразившихся Франция остается на четвертом месте. Страна уступает США, Испании, Италии и Германии.

Ранее Саломон заявил, что его ведомство наблюдает в последние несколько дней "выход на плато", то есть замедление роста число новых пациентов. Тем не менее он призвал не снижать бдительность и внимание к проблеме коронавируса, так эпидемия все еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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