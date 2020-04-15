"Интерфакс" рассказал, что решение по Параду Победы принято и будет озвучено в ближайшие дни

15 Апр 2020 2020-04-15T21:21:56+03:00

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Решение о возможном переносе Парада Победы в Москве уже принято. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс". Ожидается, что об этом объявят в ближайшие дни.

Напомним, к президенту Владимиру Путину обратились представители ветеранских организаций, которые попросили рассмотреть возможность о переносе главного Парада, посвященного Дню Победы. Причиной стала пандемия коронавируса.

Ситуация с заболеваемостью в Москве самая сложная из всех регионов России. Заражены 14776 человек, 106 пациентов погибли из-за осложнений.

Врачи и ученые не дают четких прогнозов, когда заболеваемость пойдет на спад. Все зависит от того, как россияне будут соблюдать режим изоляции. Один их сценариев развития событий предусматривает спад только в конце мая, это значит, что есть вероятность, что 9 мая, в День Победы, проводить массовые мероприятия будет все еще опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU