Volkswagen откроет свои заводы в Европе с 20 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T20:54:07+03:00

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Один из крупнейших производителей автомобилей Volkswagen планирует возобновить с 20 апреля работу своих заводов в Европе. Об этом сообщает Рейтер.

Концерн откроет свои заводы не одномоментно. Сначала заработают фабрики в Цвиккау (Германия) и в Братиславе (Словакия). Затем с 27 апреля начнется производство на площадках автогиганта в России, а также Испании, Португалии и США. В мае планируется запустить заводы в Аргентине, Бразилии, Мексике и ЮАР.

Как сообщил ранее в интервью немецкому телеканалу ZDF гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс, от кризиса, вызванного коронавирусом, корпорация теряет по 2 млрд евро в неделю. Это связано как с закрытием производств, так и с падением спроса на автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU