16 Апр 2020 2020-04-15T23:02:48+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 16 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в России на 16 апреля 2020 года возросло до 205 человек. Количество летальных случаев за сутки в стране от инфекции covid-19 возросло на 35 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала выявления заболевания в РФ общее число заражений достигло 24 490, за сутки врачи выявили коронавирус у 3 388 человек в разных регионах государства. Наибольшее число инфицированных приходится на Москву. Там врачи определили более 14 тысяч положительных пациентов за весь период распространения болезни.

К слову, число вылечившихся за сутки увеличилось на 292, достигнув отметки выписанных пациентов в 1 986.

В связи с непростой ситуацией в России из-за covid-19 и введения режима самоизоляции, для поддержки предпринимателей предприняты определенные меры. Президент Владимир Путин выделил бизнесу денег на зарплаты сотрудников. Также безвозмездные кредиты будут оказаны малым и средним компаниям безвозмездные кредиты на пополнение оборотных средств, а список системообразующих предприятий в скором времени проработают и дополнят.

ИСТОЧНИК KP.RU