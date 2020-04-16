Ленинградская область дополнительно закупила 20 автомобилей «скорой помощи»

16 Апр 2020 2020-04-15T21:35:42+03:00

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Ленинградская область дополнительно закупает 20 автомобилей скорой помощи. Об этом в Инстаграме рассказал губернатор Александр Дрозденко. Первая партия из семи машин уже прибыла в регион — средства на нее выделил акционерный банк «Россия». Все «скорые» оборудованы с учетом того, что им придется доставлять в клиники больных коронавирусом: автомобили оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, аппаратами кислородотерапии, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другой необходимой техникой.

- Машины направлены на дежурство в Кингисеппский, Тосненский, Приозерский, Киришский, Волховский, Кировский и Лужский районы, - рассказал на своей странице в Инстаграме Александр Дрозденко.

Чтобы остановить вирус, регион мобилизовал все силы: в госпиталях оборудуются койки и реанимации, больницы оснащаются новой техникой, в том числе кислородными аппаратами и аппаратами ИВЛ. Средства на войну с пандемией есть: в Ленинградской области сформированы резервные фонды Правительства региона и ликвидации ЧС, из которых финансируются все меры по борьбе с коронавирусом и поддержке населения и бизнеса. Так, из федерального бюджета на оснащение ленинградских больниц и клиник выделено более 1,48 млрд. рублей. Еще 58 млн. рублей направлено на стимулирующие доплаты медицинским работникам. По решению губернатора Александра Дрозденко, персонал, работающий с коронавирусными пациентами, получает ежемесячную прибавку: врачи - в размере среднего заработка, медсестры - в размере 50%.

Около 41 млн. рублей из областного бюджета будет потрачено на покупку дополнительных аппаратов ИВЛ. Еще 27 млн. рублей направлено на приобретение медицинских средств индивидуальной защиты. Около 54 млн. рублей область выделяет на дезинфекцию зданий средних школ и детских садов.