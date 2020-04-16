Число выздоровевших от коронавируса в России на 16 апреля 2020 года составило 1 986 человек

16 Апр 2020 2020-04-15T23:04:56+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 16 апреля 2020 года [видео]

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Число выздоровевших из-за коронавируса в России на 16 апреля 2020 года составило 1 986 человек. Всего за сутки из больниц врачи выписали 292 человека. Все пациенты теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное, однако до конца месяца им придется соблюдать режим самоизоляции, как и всем остальным россиянам.

По данным портала стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных covid-19 людей с начала эпидемии в разных субъектах страны превысило 24 тысячу заразившихся. У многих болезнь протекает в легкой форме, а некоторым даже разрешили лечиться дома - заболевание проходит бессимптомно.

Ране сайт kp.ru писал, что число тех, кто является носителями вируса, без проявления симптомов, примерно 50%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

С момента выявления первых заболевших коронавирусом в стране врачи провели более 1,5 миллиона тестов на covid-19. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказывал, что диагностировать коронавирусную инфекцию можно и без лабораторных анализов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU