Медведев - о коронавирусе: Когда эта ситуация закончится? Знает только Господь Бог!

15 Апр 2020 2020-04-15T22:00:36+03:00

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал оказать поддержку предприятиям, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.Сейчас нет точных данных, когда заболеваемость пойдет на спад, ученые настаивают - все зависит от того, как россияне будут соблюдать режим изоляции. Сценарии рассматривают разные, по одному из них кривая заболеваемости может пойти вниз в мае.

- Мы все задается вопросом: та ситуация, которая сложилась, когда она закончится и какой ценой? Ответ на этот вопрос знает только Господь Бог. Но мы должны сделать все, чтобы те решения, которые будут приняты государством, смогли помочь огромному количеству российских предприятий,- приводит слова Медведева ТАСС.

Президент Владимир Путин уже предложил ряд мер по поддержке бизнеса. К уже названным - беспроентным кредитам, отсрочке по уплате налогов и взносов, кредитным каникулам, могут добавить еще некоторые, о них 15 апреля на встрече с членами правительства говорил Владимир Путин. Он выступил за безвозмездную помощь пострадавшим компаниям, за создание нового кредитного продукта для бизнеса.

Дмитрий Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом, но такая ситуация не только в России, пандемия вызвала кризис во многих странах.

ИСТОЧНИК KP.RU