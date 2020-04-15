2020-04-15T22:32:37+03:00
В мире

Большой колокол Собора Парижской Богоматери зазвонил в годовщину пожара

Колокол звонил на протяжении пяти минут
Юлия САЛЬНИКОВА
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Звон начался в 20.00 по парижскому времениЗвон начался в 20.00 по парижскому времениФото: Кадр видео
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Во Франции вновь зазвонил большой колокол Собора Парижской Богоматери. Пятиминутный звон стал напоминанием всем жителям страны о пожаре, который произошел год назад.

Вечером 15 апреля 2019 года в главном соборе Парижа и одном из величайших христианских храмов, Соборе Парижской Богоматери, начался пожар. Огонь распространился слишком быстро из-за того, то в здании шла реконструкция и рабочие разместили здесь строительные леса. К полуночи обвалилось перекрытие крыши, рухнул знаменитый шпиль Нотр-Дам. Закончили тушить огонь только к утру.

В первую годовщину пожара французы, несмотря на то, что из-за коронавируса находятся в изоляции, поддержали звон аплодисментами. Люди высовывались из окон, чтобы продемонстрировать объединение против еще одной угрозы - болезни, которой заражены больше 2 миллионов человек в мире. Акции, когда люди аплодируют врачам, спасающим жизни больных коронавирусом, проходили уже в Британии.

Большой колокол Собора Парижской Богоматери прозвонил в среду вечером.Напомнив парижанам о сильном пожаре, произошедшем в Нотр-Дам ровно год назад

ИСТОЧНИК KP.RU

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