2020-04-15T23:05:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 апреля 2020 года составило 113 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 16 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о числе умерших в МосквеПоследние новости о числе умерших в МосквеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 апреля 2020 года составило 113 человек. В столице за сутки количество летальных случаев увеличилось на 7.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией уточняет, что некоторые из скончавшихся имели проблемы со здоровьем, в частности у них были хронические заболевания.

Общее количество летальных случаев в России теперь достигает 205.

Напомним, сайт kp.ru писал о введении в столице и регионе пропускного режима. Он начал действовать с 15 апреля и необходим для сокращения рисков распространения болезни среди населения. Цифровой пропуск дает возможность передвижения по улицам в период самоизоляции, в частности для тех, кто работает не по "удаленке".

Также накануне стало известно о состоянии здоровья главного врача больнице в Коммунарке, где проходят лечение "коронавирусные" пациенты, Дениса Проценко. Два его теста на covid-19 показали отрицательный результат, что означает отсутствие инфекции в организме.

Ранее сообщалась, что Проценко заразился covid-19. Врач самоизолировался и работал дистанционно. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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