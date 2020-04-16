2020-04-15T22:48:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 апреля 2020 превысило 14,7 тысяч человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 16 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Из больниц выписаны 1205 пациентов. Они, кстати, также учитываются в общей статистике заболевшихИз больниц выписаны 1205 пациентов. Они, кстати, также учитываются в общей статистике заболевшихФото: Иван МАКЕЕВ
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По состоянию на утро 16 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 14 776 человек. Такие данные опубликованы на официальном сайте столичной мэрии. Сведения передает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019.

Из больниц выписаны 1205 пациентов. Они, кстати, также учитываются в общей статистике заболевших. От коронавируса скончались 106 человек.

Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Однако чтобы не забивать стационары, людям, которые переносят болезнь в легкой форме разрешают перевести на домашний карантин. Однако выходить из дома совсем нельзя. Если об этом узнают, то выпишут административный штраф и отправят на принудительную госпитализацию в инфекционную клинику.

Также в Москве продолжает действовать режим повышенной готовности, который включает в себя полную самоизоляцию. Покидать квартиры для прогулок и походов в гости нельзя, иначе штраф до 5000 рублей. Из дома можно выходить только в магазин, аптеку, вынести мусор или выгулять собаку не далее чем в 100 метрах от подъезда. Поездка на работу — также уважительная причина.

Однако 16 апреля - второй день действия цифровых пропусков. Они стали обязательными накануне. Без них совершать поездки на общественном транспорте и личных авто запрещено. За нарушение предусмотрено до 30 тысяч рублей штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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