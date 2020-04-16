2020-04-15T22:55:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020 года составило свыше 2500 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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В лидерах антирейтинга по количеству зараженных в Подмосковье остаются Люберцы, Мытищи, Красногорск, Одинцово и ХимкиВ лидерах антирейтинга по количеству зараженных в Подмосковье остаются Люберцы, Мытищи, Красногорск, Одинцово и ХимкиФото: Иван МАКЕЕВ
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К утру 16 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 2587 случаев заболевания. При этом проведено уже свыше 80 тысяч анализов на коронавирус. Заболевшим человека признают после первого положительного теста. Данные о числе заболевших в Подмосковье опубликованы на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области. Сюда их передает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019 в регионе.

На 16 апреля выздоровели чуть более 3% заболевших — 89 человек. От инфекции скончались 26 пациентов. Эти цифры также входят в общую статистику заболевших.

В лидерах антирейтинга по количеству зараженных в Подмосковье остаются Люберцы, Мытищи, Красногорск, Одинцово и Химки.

Напомним, в Московской области действует режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только по уважительным причинам: в аптеку, магазин, на работу, для прогулки с собакой, но не далее чем в 100 метрах от дома. В противном случае предусмотрен штраф. Выписать его могут и на предпринимателя, бизнес которого вдруг начал работу вопреки запрету или если на предприятии нарушают другие нормы, например, социальную дистанцию.

Также в Московской области 16 апреля продолжают действовать цифровые пропуска. Они нужны всем, кто передвигается на общественном или личном транспорте. Есть разовые коды, например, для поездок в магазин. Есть с продолжительным сроком действия, чтобы добираться на работу. Поездка без пропуска наказывается штрафом.

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Материальная помощь в 3 тысячи рублей выплачивается жителям Подмосковья старше 65 лет или имеющим хронические заболевания. Первую часть этой суммы — 1,5 тысячи рублей — перевели на банковские карты в первые же дни. Сейчас, как и обещал губернатор, граждане получают оставшуюся часть выплат. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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