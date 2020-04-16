Коронавирус в Москве, последние новости на 16 апреля 2020: После столпотворения в метро цифровые пропуска привязали к «Тройке», Собянин подписал новый пакет мер поддержки бизнеса

16 Апр 2020 2020-04-15T23:07:53+03:00

15 апреля в Москве начала действовать пропускная система. Из-за этого утром в среду коллапс в столичном метро Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Число зараженных коронавирусом в Москве неуклонно растет. Каждый день подтвержденных случаев COVID-2019 существенно больше, чем днем ранее. За последние сутки медики выявили еще 1774 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Москве уже более 14,7 тысяч зараженных. Также за сутки умерли 7 человек, самому молодому из которых было 36 лет.

15 апреля в Москве начала действовать пропускная система. Из-за этого утром в среду произошло столпотворение в столичном метро, где на входах станций скапливались огромные очереди - пассажиры ждали, когда у них проверят цифровые пропуска.

Такая же ситуация сложилась и на дорогах. На въезде в Москву со многих шоссе заторы растягивались на несколько километров. Некоторым автомобилистам приходилось стоять часами, чтобы въехать в город. Очевидцы рассказывают, что в пробках застревали даже скорые.

Позже стало известно, что автоматическая система контроля пропусков в Москве в общественном транспорте будет привязана к карте «Тройка» или социальной карте москвича.

Кстати, таксисты теперь тоже обязаны проверять у своих клиентов наличие цифрового пропуска. А они - как выяснил корреспондент Андрей Абрамов - не знают, как это делать!

А еще мы узнали, как и чем в Москве проводят дезинфекцию общественного транспорта и улиц.

Напомним, до конца «нерабочих дней» в столице закрыли десятки тысяч различных заведений. Это не только общепит и торговые центры, но и спа-салоны с парикмахерскими. Но кое-кто решил схитрить. В одном из районов Москвы на дверях салона управляющий вешал табличку «Закрыто», а по факту мастера продолжали обслуживать постоянных клиентов. Итог - штраф 50 тысяч рублей.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о старте третьего пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Город договорился с банками, что будет субсидировать кредиты предпринимателей. По ранее взятым кредитам бизнес должен будет сам платить 6%, по новым, которые нужны для текущей деятельности, - 8%.

ИСТОЧНИК KP.RU