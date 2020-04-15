2020-04-15T23:12:27+03:00
Политика

Мария Захарова сравнила НАТО с детской машинкой на садящихся батарейках

Официальный представитель МИД РФ отреагировала на высказывание генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга
Юлия КЕКОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что пандемия коронавируса не приведет к пересмотру военных приоритетов альянса, включая намерения по «сдерживанию» России.

- Ситуация напоминает детскую машинку, которая уперлась в стену. Колеса продолжают крутиться, батарейка садится, дети уже в другую комнату убежали, а она все жужжит и не сдается, - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, встреча глав МИД и Минобороны НАТО состоялась 15 апреля в Брюсселе. По итогам мероприятия Столтенберг заявил, что "решительные действия России требуют ответа". По его словам, НАТО намерено оказывать поддержку своим членам при борьбе с коронавирусом и его распространением, не забывая о необходимости проявлять бдительность в делах военных, в частности давать оценку возможным угрозам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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