2020-04-16T00:08:29+03:00
В мире

"Настоящие волшебники": в Великобритании врачей будут возить на автобусах "Гарри Поттера"

Вместо туристов в транспорте теперь медики
Юлия КЕКОВА
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Фото: скиншот видеоФото: скиншот видео
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В Великобритании врачей будут возить на автобусах "Гарри Поттера". До пандемии транспорт доставлял туристов в музей Гарри Поттера, где проходила большая часть съемок серии фильмов, а теперь из-за оттока туристов его решили использовать для перевозки сотрудников Национальной службы здравоохранения Англии графства Хартфордшир (Великобритания).

Сообщается, что медицинский персонал сможет пользоваться такими "волшебными" автобусами абсолютно бесплатно. Совершать поездки можно будет в три пункта Хартфордшира, но важным правилом, конечно, остается соблюдение безопасности, в частности социальной дистанции.

- У наших медиков практически не осталось сил из-за борьбы с этой коронавирусом. Поэтому очень важно, чтобы у всех, кто здоров и продолжает работать с пациентами, не было проблем с транспортом, - прокомментировал изданию Independent представитель больницы в Западном Хартфордшире Пол да Гама.

Напомним, согласно последним данным число случаев заражения коронавирусной инфекцией в в Великобритании превысило 98 тысяч человек, более 12 тысяч умерли от болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Настоящие волшебники": в Великобритании врачей будут возить на автобусах "Гарри Поттера"
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