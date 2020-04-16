Из-за коронавируса в Нью-Йорке упали продажи спиртного

16 Апр 2020 2020-04-16T00:17:01+03:00

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Продажи крепкого алкоголя и пива выросли в Нью-Йорке ровно в половину. Таковы статистические данные, предоставленные Ассоциацией ритейлеров штата, охватывающие период за март и первую декаду апреля.

В первую очередь, специалисты связывают такой рост как с закрытием из-за условий необъявленного карантина баров и ресторанов, где горожане позволяли себе пропустить рюмочку-другую, так и с депрессией и стрессовыми состояниями, являющимися частыми последствиями соблюдения длительного режима самоизоляции.

Дефицит антисептиков, считают в Ассоциации, вряд ли повлиял на рост продаж, так как власти постарались донести до обывателей опасность и бесполезность приготовления антисептиков из водки и виски в домашних условиях. Бесполезность заключается в том, что для нейтрализации коронавируса требуется наличие 63% спирта в составе антисептика. Такого содержания этанола нет ни в одном алкогольном напитке фабричного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU