2020-04-16T00:17:01+03:00
В мире

Из-за коронавируса в Нью-Йорке упали продажи спиртного

Таковы результаты итогов продаж
Алексей ОСИПОВ
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Появились данные об уровне продаж спиртного во времена коронавируса.Появились данные об уровне продаж спиртного во времена коронавируса.Фото: REUTERS
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Продажи крепкого алкоголя и пива выросли в Нью-Йорке ровно в половину. Таковы статистические данные, предоставленные Ассоциацией ритейлеров штата, охватывающие период за март и первую декаду апреля.

В первую очередь, специалисты связывают такой рост как с закрытием из-за условий необъявленного карантина баров и ресторанов, где горожане позволяли себе пропустить рюмочку-другую, так и с депрессией и стрессовыми состояниями, являющимися частыми последствиями соблюдения длительного режима самоизоляции.

Дефицит антисептиков, считают в Ассоциации, вряд ли повлиял на рост продаж, так как власти постарались донести до обывателей опасность и бесполезность приготовления антисептиков из водки и виски в домашних условиях. Бесполезность заключается в том, что для нейтрализации коронавируса требуется наличие 63% спирта в составе антисептика. Такого содержания этанола нет ни в одном алкогольном напитке фабричного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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