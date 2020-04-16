2020-04-16T00:29:23+03:00
Наука

Ученые обнаружили похожую на Землю эксзопланету

Небесное тело Kepler-1649c находится на расстоянии 300 световых лет от нашей планеты
Юлия КЕКОВА
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Иллюстрация Kepler-1649c, вращающегося вокруг своей ведущей звезды красного карлика. Фото: NASAИллюстрация Kepler-1649c, вращающегося вокруг своей ведущей звезды красного карлика. Фото: NASA
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Команда ученых обнаружила самую похожую на Землю по размеру и температуре эксзопланету.

Как отмечает NASA, планета, получившая название Kepler-1649c, лишь немного больше нашей планеты, а количество света, который она получает от своей карликовой звезды, составляет около 75% того, что получает от Солнца наша Земля. Сообщается, что на скалистом объекте может быть вода.

Вот только находится небесное тело именуемое Kepler-1649c на расстоянии порядка 300 световых лет от нашей планеты. Кстати, в отличие от Земли, она вращается вокруг красного карлика.

- Хотя в этой космической системе не наблюдалось ни одной звезды, этот тип звезд известен вспышками. Они могут сделать окружающую среду планеты сложной для любой потенциальной жизни. Другие небесные тела могут быть ближе к Земле по температуре, например, такие как TRAPPIST-1d и TOI 700d . Но пока нет другой экзопланеты, которую можно было бы считать самой близкой к Земле по этим параметрам, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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