Трамп заявил о прохождении пика коронавируса в США

16 Апр 2020 2020-04-16T01:54:01+03:00

Число заболевших в стране с начала пандемии более 620 тысяч

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик заражения коронавирусом.

Начиная с 16 апреля Администрация Штатов планирует обнародовать подготовленные рекомендации для снятия санитарных ограничений в государстве для граждан.

- Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает, причем очень хорошо. Количество новых заболевших коронавирусом постепенно снижается в нью-йоркской городской агломерации, однако число инфицированных в городских агломерациях Детройта и Денвера пока остается на одном уровне. В Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе уже заметны признаки прогресса, - сказал Трамп журналистам на брифинге в Белом доме.

Напомним, согласно последним данным, с начала выявления зараженных в государстве общее число с положительным тестом на covid-19 превышает 620 тысяч человек.

Ранее Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ в связи с тем, за несколько месяцев пандемии результата по созданию вакцины нет, хотя страны делятся опытом лечения болезни и стараются оказывать помощь друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU