Трамп заявил о прохождении пика коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик заражения коронавирусом.
Начиная с 16 апреля Администрация Штатов планирует обнародовать подготовленные рекомендации для снятия санитарных ограничений в государстве для граждан.
- Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает, причем очень хорошо. Количество новых заболевших коронавирусом постепенно снижается в нью-йоркской городской агломерации, однако число инфицированных в городских агломерациях Детройта и Денвера пока остается на одном уровне. В Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе уже заметны признаки прогресса, - сказал Трамп журналистам на брифинге в Белом доме.
Напомним, согласно последним данным, с начала выявления зараженных в государстве общее число с положительным тестом на covid-19 превышает 620 тысяч человек.
Ранее Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ в связи с тем, за несколько месяцев пандемии результата по созданию вакцины нет, хотя страны делятся опытом лечения болезни и стараются оказывать помощь друг другу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»