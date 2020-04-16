2020-04-16T02:11:58+03:00
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США до 12,58 миллиардов долларов

Крупнейшим держателем государственных бумаг США пока остается Япония
Юлия КЕКОВА
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги до 12,58 миллиардов долларовРоссия увеличила вложения в американские госбумаги до 12,58 миллиардов долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия за февраль 2020 года увеличила объем вложений в государственные бумаги США по сравнению с январем текущего года до 12,58 миллиардов долларов.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 4,3 миллиардов долларов, краткосрочных - 8,2 миллиарда. Ранее, в январе этого года общий объем вложений достиг 10,51 миллиардов долларов.

Весной 2018 года Россия начала значительно уменьшать вложения в американский госдолг. Затем в августе 2019 года РФ впервые с февраля увеличила сумму объема вложения в госбумаги США до 9,3 миллиардов долларов.

По данным на февраль 2020 года, самым крупнейшим держателем государственных бумаг Америки осталась Япония. Показатель вложений достигает 1,268 триллиона долларов. Второе место занимает Китай - объем 1,092 триллиона долларов, сообщается в опубликованных Минфином США данных, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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