Россия увеличила вложения в госбумаги США до 12,58 миллиардов долларов
Россия за февраль 2020 года увеличила объем вложений в государственные бумаги США по сравнению с январем текущего года до 12,58 миллиардов долларов.
На долю долгосрочных облигаций пришлось 4,3 миллиардов долларов, краткосрочных - 8,2 миллиарда. Ранее, в январе этого года общий объем вложений достиг 10,51 миллиардов долларов.
Весной 2018 года Россия начала значительно уменьшать вложения в американский госдолг. Затем в августе 2019 года РФ впервые с февраля увеличила сумму объема вложения в госбумаги США до 9,3 миллиардов долларов.
По данным на февраль 2020 года, самым крупнейшим держателем государственных бумаг Америки осталась Япония. Показатель вложений достигает 1,268 триллиона долларов. Второе место занимает Китай - объем 1,092 триллиона долларов, сообщается в опубликованных Минфином США данных, пишет ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU