2020-04-16T02:55:16+03:00
Экономика

Путин предложил оказать бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент России поручил предоставить малым и средним компаниям кредиты на безвозмездной основе
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин предложил оказать бизнесу безвозмездную финансовую помощь. В частности предоставить малым и средним российским компаниям возможность получения кредитов на безвозмездной основе.

Государство возьмет на себя одну из главных пунктов расходов бизнес-сообщества, предприятия которые наиболее пострадали от кризиса из-за коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил, перечисляя на заседании правительства дополнительные меры поддержки экономики и граждан.

По мнению российского лидера, необходимо расширить перечень "пострадавших" отраслей, включая те компании, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами.

- Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей возможность прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение неотложных задач, в частности на обеспечение выплат зарплат в апреле и мае текущего года, - сказал Путин.

Также он отметил, что объем поддержки для каждой компании будет рассчитываться индивидуально, с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Эта сумма была озвучена неспроста - эти выплаты равны минимальной оплате труда в России.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в связи с пандемией коронавируса убытки несут турфирмы, авиакомпании и сфера оказания услуг гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Политолог оценил заявление Украины о возможности нанесения ракетного удара по России
Проданная во время коронавируса бутылка виски спасла ресторан от разорения и помогла врачам
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками
Путин предложил оказать бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Число выздоровевших от коронавируса в России на 16 апреля 2020 года составило 1 986 человек
Президент Трамп: Мы поможем России с аппаратами ИВЛ
Россия увеличила вложения в госбумаги США до 12,58 миллиардов долларов
Постпред РФ при ООН: У Сирии нет никакого военно-химического потенциала
Трамп заявил о прохождении пика коронавируса в США
Коронавирус в России, последние новости на 16 апреля 2020: кто запустил миф о том, что имибрь побеждает коронавирус
Опубликованы рассекреченные документы архива Минобороны о Берлинской операции 1945 года
Ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету
Из-за коронавируса в Нью-Йорке упали продажи спиртного
Число умерших из-за коронавируса в России на 16 апреля 2020 года возросло до 205 человек
"Настоящие волшебники": в Великобритании врачей будут возить на автобусах "Гарри Поттера"
В Германии задержали пятерых граждан Таджикистана, подозреваемых в подготовке теракта
Мария Захарова сравнила НАТО с детской машинкой на садящихся батарейках
Штрафы за прогулки с детьми во время карантина: Кого накажут и на какую сумму
Не ближе полутора метров: из-за коронавируса ношение масок в Нью-Йорке станет обязательным, но наказания не будет
"Моя жена не любит, когда я работаю дома": Бэнкси на самоизоляции изрисовал свой туалет крысами
Большой колокол Собора Парижской Богоматери зазвонил в годовщину пожара
Чулпан Хаматова чуть не утонула на съемках фильма «Зулейха открывает глаза»
В Германии после всеобщего карантина открываются некоторые магазины и школы
Медведев - о коронавирусе: Когда эта ситуация закончится? Знает только Господь Бог!
"Интерфакс" рассказал, что решение по Параду Победы принято и будет озвучено в ближайшие дни
Volkswagen откроет свои заводы в Европе с 20 апреля