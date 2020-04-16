16 Апр 2020 2020-04-16T02:55:16+03:00

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Президент РФ Владимир Путин предложил оказать бизнесу безвозмездную финансовую помощь. В частности предоставить малым и средним российским компаниям возможность получения кредитов на безвозмездной основе.

Государство возьмет на себя одну из главных пунктов расходов бизнес-сообщества, предприятия которые наиболее пострадали от кризиса из-за коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил, перечисляя на заседании правительства дополнительные меры поддержки экономики и граждан.

По мнению российского лидера, необходимо расширить перечень "пострадавших" отраслей, включая те компании, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами.

- Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей возможность прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение неотложных задач, в частности на обеспечение выплат зарплат в апреле и мае текущего года, - сказал Путин.

Также он отметил, что объем поддержки для каждой компании будет рассчитываться индивидуально, с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Эта сумма была озвучена неспроста - эти выплаты равны минимальной оплате труда в России.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в связи с пандемией коронавируса убытки несут турфирмы, авиакомпании и сфера оказания услуг гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU