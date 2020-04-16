Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками

16 Апр 2020 2020-04-16T03:22:14+03:00

По ее мнению, Госдеп снимает с себя ответственность за судьбы учащихся

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Госдепартамент в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.

По ее мнению, это "манипуляции", благодаря которым представители Штатов снимают с себя ответственность за судьбы учащихся. Об этом она рассказала в интервью передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова поделилась, что Госдеп сообщил российскому посольству о 74 старшеклассниках из России, которые просят помочь организовать их вывоз на родину.

- Никто не сообщил, кто эти дети, где они находятся на данный момент и вообще как модно с ними связаться, - сказала представитель МИД РФ. Также она добавила, что от посольства США в Москве ранее была совершенна другая информация о числе российских школьников в Штатах.

Напомним, 14 апреля сообщалось, что в посольство РФ в США обратились более 70 учеников из России. Из-за ситуации с коронавирусом ребята, которые приехали туда по обмену на учебу, буквально застряли в другом государстве.

ИСТОЧНИК KP.RU