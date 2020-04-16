2020-04-16T03:45:39+03:00
В мире

В Никарагуа нашли "потерянного" больше месяца президента страны

Даниэль Ортега впервые появился на публике после 34 дней молчания
Антон ФОКИН
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Президент Никарагуа Даниэль Ортега впервые за 34 дня появился на публике, выступив по национальному телевидению. Об этом сообщает "Би-би-си".

Появившись вместе со своей супругой вице-президентом Росарио Мурильо, глава государства выразил свои соболезнования родным погибших от коронавируса, а также всем пострадавшим от эпидемии.

Президент буквально исчез из новостей с 12 марта, и после этого про его местонахождение и состояние здоровья ничего не было известно. По стране поползли слухи о смерти Ортеги или его тяжелой болезни. В самой Никарагуа отсутствие лидера в момент вспышки COVID-19 вызвало критику в отношении властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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