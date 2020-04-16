В Никарагуа нашли "потерянного" больше месяца президента страны
Президент Никарагуа Даниэль Ортега впервые за 34 дня появился на публике, выступив по национальному телевидению. Об этом сообщает "Би-би-си".
Появившись вместе со своей супругой вице-президентом Росарио Мурильо, глава государства выразил свои соболезнования родным погибших от коронавируса, а также всем пострадавшим от эпидемии.
Президент буквально исчез из новостей с 12 марта, и после этого про его местонахождение и состояние здоровья ничего не было известно. По стране поползли слухи о смерти Ортеги или его тяжелой болезни. В самой Никарагуа отсутствие лидера в момент вспышки COVID-19 вызвало критику в отношении властей.
ИСТОЧНИК KP.RU