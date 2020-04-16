Иранские боевые корабли чуть не столкнулись с американскими
ВМС США и Ирана едва избежали столкновения своих боевых кораблей в Персидском заливе. Об этом сообщает Рейтер.
По данным Пентагона, 15 апреля группа из 11 судов военно-морских сил Ирана опасно сблизилась с шестью боевыми кораблями, принадлежащими береговой охране и ВМС США. Американские силы в это время находились в открытом море и проводили отработку совместных действий с вертолетами сухопутных войск.
Пентагон назвал действия ВМС Ирана "опасными и провокационными", так как корабль азиатской страны приблизился к одному из судов береговой охраны на 10 метров. Американские военные послали ряд предупреждений своим "противникам" по радио и через громкоговорители, однако иранцы прекратили сопровождать корабли Пентагона только через час.
Опасные сближения кораблей Ирана и США в Персидском заливе были довольно частым явлением в 2016 и 2017 годах, причем в ряде случаев американские ВМС даже делали предупредительные выстрелы в воздух.
ИСТОЧНИК KP.RU