Иранские боевые корабли чуть не столкнулись с американскими

16 Апр 2020 2020-04-16T04:07:43+03:00

Иранские суда сблизились с ВМС США, когда те проводили учения в Персидском заливе

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ВМС США и Ирана едва избежали столкновения своих боевых кораблей в Персидском заливе. Об этом сообщает Рейтер.

По данным Пентагона, 15 апреля группа из 11 судов военно-морских сил Ирана опасно сблизилась с шестью боевыми кораблями, принадлежащими береговой охране и ВМС США. Американские силы в это время находились в открытом море и проводили отработку совместных действий с вертолетами сухопутных войск.

Пентагон назвал действия ВМС Ирана "опасными и провокационными", так как корабль азиатской страны приблизился к одному из судов береговой охраны на 10 метров. Американские военные послали ряд предупреждений своим "противникам" по радио и через громкоговорители, однако иранцы прекратили сопровождать корабли Пентагона только через час.

Опасные сближения кораблей Ирана и США в Персидском заливе были довольно частым явлением в 2016 и 2017 годах, причем в ряде случаев американские ВМС даже делали предупредительные выстрелы в воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU