"Каждый за себя". Алина Загитова честно сказала о дружбе в фигурном катании

16 Апр 2020 2020-04-16T04:22:51+03:00

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Победительница зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Алина Загитова рассказала детали о взаимоотношениях спортсменок в своем виде спорта. 17-летняя фигуристка призналась - до паузы в спорте она постоянно была погружена в тренировки. И ей непросто найти отличных друзей за пределами льда.

- До паузы в спорте я была полностью абстрагирована: как лошадь с шорами, смотрела только вперед. Каждый день проводила на катке с другими фигуристками, естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями – у нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени, - говорит Алина Загитова в интервью Cosmopolitan.

При этом, она поясняет, что после решения взять паузу в карьере, для нее раскрылись новые возможности.

- Спорт научил меня дисциплине, вечеринки – это не для меня, на светских мероприятиях чувствую себя не в своей тарелке. У меня только сейчас появляются новые друзья, в том числе и из других городов, мы переписываемся. Но это непросто, никогда не знаешь наверняка, кто и чего от тебя хочет, - отметила фигуристка.

В прошедшем сезоне, напомним, Алина Загитова приняла решение приостановить свою спортивную карьеру. Она приняла участие в 3 серьезных турнирах - была дважды третьей на этапах Гран-При во Франции и Японии. Ну а финале престижной серии в Турине заняла шестое место.

Алина Загитова. Произвольная программа. Internationaux de France. Гран-при по фигурному катанию.Алина Загитова исполнила произвольную программу в рамках третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции.За свой произвольный прокат действующая чемпионка мира получила от судей 141,82 балла. Результат Алины по итогам двух соревновательных дней составил 216,06 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU