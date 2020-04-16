Эксперты спрогнозировали сроки начала продажи туров за рубеж

16 Апр 2020 2020-04-16T04:24:34+03:00

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Туристическая отрасль одна их тех сфер бизнеса, которая в первую очередь ощутила на себе негативное влияние коронавируса. Закрытые границы ряда стран из-за распространения болезни не только лишили турфирмы дохода, но и заставили решать вопросы по вывозу граждан из государств, где наблюдается вспышка covid-19.

Эксперты "Турпомощи" считают, что отрасль способна на быстрое восстановление и стабилизацию ситуации. Представители гостиничного и ресторанного бизнесов поделились мнениями и прогнозами на будущее, оценив рост популярности внутреннего туризма в условиях закрытия зарубежных границ.

- Представители турбизнеса понимают, что ситуация серьезно изменилась и, естественно, продолжит меняться, выход из нее будет непростым, и потому просто необходимо держать планку, - говорится в сообщении.

При позитивном раскладе туры за границу возможно удастся возобновить ориентировочно не раньше июня 2020 года. Это зависит не только от нашей страны, но и мер тех государства, где сейчас идет активная борьба с вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU