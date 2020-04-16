2020-04-16T04:47:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван главный виновник пандемии коронавируса в мире

Заболевание передалось человеку от собак
Юлия КЕКОВА
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Назван главный виновник пандемии коронавируса в миреНазван главный виновник пандемии коронавируса в миреФото: REUTERS
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Ученые Университета Оттавы в Канаде назвали главного виновника пандемии коронавируса в мире.

Специалисты пришли к выводу, что переход SARS-CoV-2 произошел от летучих мышей к человеку благодаря бродячим собакам. Предполагается, что именно они могли стать промежуточными хозяевами covid-19, сообщается в статье Molecular Biology and Evolution.

Исследователи изучили 1 252 полноразмерных генома коронавирусов, включая предка SARS-CoV-2 и его ближайшего родственника, коронавируса летучей мыши с 96-процентным совпадением всей совокупности ДНК.

В процессе сравнительного анализа выяснилось, что у людей и млекопитающих имеется противовирусный белок ZAP. Благодаря ему размножение инфекционного агента в клетках предотвращается.

Ранее, сайт kp.ru писал, что нулевым пациентом с диагнозом коронавирусная инфекция в России стал мужчина по фамилии Субботин. До того, как у него появилось недомогание, он вернулся из Милана в Москву. Врачи диагностировали заражение covid-19 27 февраля. Позже выяснилось, что заболели его отец и мама, с которыми он контактировал по возвращении из за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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