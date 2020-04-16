2020-04-16T04:54:08+03:00
В мире

МВФ хочет утроить объемы льготного финансирования для самых бедных стран

Речь идет о 18 миллиардах долларов
Антон ФОКИН
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Международный валютный фонд рассчитывает в три раза увеличить объемы льготного кредитования, выдаваемого наиболее бедным странам мире для борьбы с последствиями коронавируса, до 18 миллиардов долларов. Об этом сообщает Рейтер.

- У нас есть полная поддержка членов фонда относительно более "наступательного" подхода к увеличению льготного кредитования, - отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. - Наша цель состоит в том, чтобы утроить объемы Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту.

Георгиева сообщила, что из 189 членов организации 102 страны интересовались возможностью обращения или уже обратились с просьбой выделить дополнительные займы на борьбу с коронавирусом. Директор-распорядитель призвала государства-доноры МВФ более активно помогать развивающимся рынкам, которые сильнее всего пострадали от кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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