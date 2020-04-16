2020-04-16T07:36:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В больнице в Коммунарке находятся 328 человек с коронавирусом

Диагноз пневмония у 480 из 493 пациентов
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в клинике проходят лечение 493 пациента. При этом диагноз пневмония поставлен 480 из них. С положительным анализом на коронавирус в клинике состоят 328 пациентов.

Проценко также сообщил, что 44 человека в реанимации, из них 21 подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

За последние сутки в клинику поступило 52 человека и 46 выписались, рассказал Денис Проценко на своей странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России участились кражи продуктов
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 апреля 2020 года увеличилось до 1 205 человек
Коронавирус в Италии, последние новости на 16 апреля 2020: от инфекции скончались уже 120 врачей
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 апреля 2020 года составило 113 человек
Исследование показало, что 43% россиян стали больше тратить на продукты во время самоизоляции
Коронавирус в Турции, последние новости на 16 апреля 2020: от инфекции скончались более полутора тысяч человек
В больнице в Коммунарке находятся 328 человек с коронавирусом
В США полиция призвала людей надевать штаны
Последние новости на утро 16 апреля 2020: ученые назвали главного виновника пандемии коронавируса, а эксперты спрогнозировали сроки начала продажи туров за рубеж
Ленинградская область дополнительно закупила 20 автомобилей «скорой помощи»
Аналитик оценил рост интернет-торговли во время режима самоизоляции из-за коронавируса
Fox News раскрыл теорию происхождения COVID-19 в китайской лаборатории
Иранский подросток обыграл чемпиона мира по шахматам в онлайн-турнире
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 апреля 2020: Зараженные есть во всех крупных муниципалитетах, а 1,2 млн человек получили выплаты за режим самоизоляции