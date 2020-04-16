В больнице в Коммунарке находятся 328 человек с коронавирусом
Диагноз пневмония у 480 из 493 пациентов
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в клинике проходят лечение 493 пациента. При этом диагноз пневмония поставлен 480 из них. С положительным анализом на коронавирус в клинике состоят 328 пациентов.
Проценко также сообщил, что 44 человека в реанимации, из них 21 подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
За последние сутки в клинику поступило 52 человека и 46 выписались, рассказал Денис Проценко на своей странице в Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU