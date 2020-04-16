2020-04-16T08:05:41+03:00
Общество

Исследование показало, что 43% россиян стали больше тратить на продукты во время самоизоляции

Каждый пятый респондент рассказал, что его питание изменилось
Ася КУЗНЕЦОВА
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32% россиян признались, что в самоизоляции стали гораздо больше есть32% россиян признались, что в самоизоляции стали гораздо больше естьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Почти половина россиян заметила, что их расходы на продукты питания увеличились за время самоизоляции. 22% опрошенных рассказали, что новый режим жизни внёс изменения в их привычки питания, сообщается в результатах опроса Mail.ru.

Среди изменений в питании россиян больше тенденции к улучшению своих пищевых привычек, хотя часть граждан всё же не смогла справить с искушениями домашней жизни. Так, 12% опрошенных рассказали, что сократили объём съедаемой пищи, а 14% дополнили свой рацион более здоровыми продуктам. 56% россиян стали чаще готовить самостоятельно. При этом 32% респондентов признались, что стали есть больше, а 11% рассказали, что едят слишком много вредных продуктов, передаёт ТАСС результаты исследования.

Продолжают ходить в магазины 72% опрошенных, 32% просят купить продукты других членов семьи, а 9% покупают продукты только онлайн.

Среди респондентов 24% рассказали, что их средний чек на продукты просто вырос за время самоизоляции, а у 19% расходы на питание выросли существенно. Однако 35% опрошенных ответили, что вообще не заметили изменений в этой статье расходов. Так, половина россиян сказали, что одна закупка в для них обходится в сумму от одной до трёх тысяч рублей, а 35% покупают меньше, чем на тысячу.

Среди блюд, которые россияне готовят чаще всего, оказались мясо птицы (80%), супы (75%) и овощные салаты (69%). Также россияне часто готовят каши (64%) из блюда из яиц (67%).

62% россиян важно, чтобы еда приносила удовольствие благодаря своим вкусовым качествам, а 40% предпочитают готовить то, что нравится их семье. Для 36% опрошенных важно разнообразие рациона, а для 22% - скорость приготовления. При этом энергетическая ценность и состав продуктов важен для 20% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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