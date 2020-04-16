Коронавирус в Италии, последние новости на 16 апреля 2020: от инфекции скончались уже 120 врачей

16 Апр 2020 2020-04-16T08:09:06+03:00

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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Италии на 16 апреля 2020 года таковы: 165 155 заболевших, скончались от инфекции 21 645 человек, выздоровели - 38 092 человека.

Италия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса, впереди нее только США и Испания. К стране страна оказалась не готова - инфекция начала распространяться на севере и быстро перекинулась на всю территорию. В Италии образовался дефицит средств защиты, мест для новых заболевших не хватало, рук, чтобы их лечить, тоже. Некоторые страны послали гуманитарные грузы в помощь Италии, другие направили на подмогу в местные больницы своих специалистов.

Несмотря на то, что на текущий момент прирост новых заболевших замедлился, неизвестно, пройден ли пик, поэтому в стране до сих пор введен режим ЧС. Закрыты все заведения общепита, учреждения культуры, фитнес-клубы и салоны красоты. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости: в магазин, в аптеку и выгулять собаку. Но уже известны несколько случаев, когда итальянцы пытались обойти правила, чтобы погулять. Так, пенсионеры одного из городов Италии говорили родным, что пошли в магазин, а сами собирались компанией и общались. А в Риме местную жительницу оштрафовали, когда она выгуливала свою черепаху.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 16 апреля 2020 года, накануне стало известно, что от инфекции в стране скончались уже 120 врачей. На начало апреля общее число зараженных медиков превысило 10 тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769640" frameborder="0"></iframe> Кадры Милана, опустевшего из-за карантина по коронавирусу, с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU