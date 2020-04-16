Заторов в московском метро удалось избежать

16 Апр 2020 2020-04-16T09:49:51+03:00

На второй день введения режима пропусков проблема с толпами при входе в метро была решена

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Утром 16 апреля затруднений в работе станций московского метро не произошло, сообщил Департамент транспорта Москвы. Проверка пропусков продолжается в автоматическом режиме.

В московском метро успешно пройден утренний час-пик без затруднений на станциях. Фото: Департамент транспорта Москвы

Департамент также сообщил в своей социальной сети о том, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина разработал систему проверки пропусков, работающую в полностью автоматическом режиме. Теперь наличие разрешения на поездки по городу осуществляются с помощью социальных карт, "Тройка" или "Стрелка", чтобы избежать нарушений безопасной дистанции между людьми.

Департамент транспорта опубликовал фото пустых вестибюлей станций. Фото: Департамент транспорта Москвы

Также уточняется, что система будет вводиться поэтапно. Сейчас проверки осуществляет не полиция, а контролёры, а сами проверки стали выборочными.

На второй день введения пропускной системы затруднения при проверке пассажиров были устранены. Фото: Департамент транспорта Москвы

Власти Москвы подчёркивают, что к нарушителям карантина применят "самые строгие меры воздействия сотрудниками полиции" и призывают оставаться дома, отмечая, что сейчас это особенно важно.

ИСТОЧНИК KP.RU