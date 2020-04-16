Коронавирус в США, последние новости на 16 апреля 2020: число жертв COVID-19 превысило 30 тысяч

16 Апр 2020 2020-04-16T08:37:06+03:00

Коронавирус в США, последние новости на 16 апреля 2020: в стране общее число зараженных перешло за отметку в 600 тысяч Фото: REUTERS

Мы собрали последние новости о коронавирусе в США на 16 апреля 2020 года [видео]

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Последние новости о коронавирусе в США на 16 апреля 2020 года таковы: 639 628 случаев заболевания, 30 980 человек скончались, выздоровели - 52 699 человек.

В данный момент в штатах введен режим ЧС, что позволяет местным властям получать средства на борьбу с коронавирусом от федеральных. Закрыты все бары, кафе, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, музеи, галереи, театры и кинотеатры. Жители США обязаны соблюдать социальную дистанцию, а выходить из дома нужно только в случае необходимости.

Большее число смертей от инфекции зафиксировано в Нью-Йорке - скончались уже 10 тысяч человек. Медицинские учреждения переполнены, пациентов размещают в полевых и плавучих госпиталях, в кафедральном соборе. В городе дефицит средств защиты от вирусов - мало медицинских масок и антисептика. Его, кстати, изготавливают уже некоторые фабрики по производству алкоголя.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, нью-йоркцы каждый день выходят на балконы и открывают окна и поют или хлопают. Это благодарность медикам, которые сутками спасают жизни заболевших вирусом.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 16 апреля 2020 года, президент Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик заражения. Администрация Штатов планирует обнародовать рекомендации для снятия санитарных ограничений.

- Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает, причем очень хорошо, - сообщил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771730" frameborder="0"></iframe> Cобор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU